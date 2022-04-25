Снег выпал в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - От 4 до 6 мм снега выпало в населённых пунктах Шетского района Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам синоптиков, данное погодное явление ранее предсказывалось. Так как на юге Актогайского района были осадки в виде сильных дождей, а в большинстве регионов Карагандинской области наблюдалось понижение температуры, два антициклона встретились, и образовались осадки в виде снега.

«Это произошло из-за того, что к нам пришёл антициклон с северо-запада. А осадки пришли с циклоном с юга. И при перемешивании тёплого и холодного воздуха произошел контраст и выпадение снега», - пояснила начальник отдела метеопрогноза «Казгидромет» Анастасия Грязнова.

По словам синоптиков, низкая температура по ночам сохранится до 28 апреля преимущественно на севере области.

«В данный момент снег идет на юго-востоке района. Именно в посёлках Акадыр, Акшатау, Акжал, Мойынты, Киикти, Босага, Ортау. По району обстановка стабильная», - прокомментировал главный специалист аппарата акима Шетского района Олжас Толеубаев.