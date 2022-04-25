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    12:50, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Снег выпал в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - От 4 до 6 мм снега выпало в населённых пунктах Шетского района Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам синоптиков, данное погодное явление ранее предсказывалось. Так как на юге Актогайского района были осадки в виде сильных дождей, а в большинстве регионов Карагандинской области наблюдалось понижение температуры, два антициклона встретились, и образовались осадки в виде снега.

    «Это произошло из-за того, что к нам пришёл антициклон с северо-запада. А осадки пришли с циклоном с юга. И при перемешивании тёплого и холодного воздуха произошел контраст и выпадение снега», - пояснила начальник отдела метеопрогноза «Казгидромет» Анастасия Грязнова.

    По словам синоптиков, низкая температура по ночам сохранится до 28 апреля преимущественно на севере области.

    «В данный момент снег идет на юго-востоке района. Именно в посёлках Акадыр, Акшатау, Акжал, Мойынты, Киикти, Босага, Ортау. По району обстановка стабильная», - прокомментировал главный специалист аппарата акима Шетского района Олжас Толеубаев.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Карагандинская область Видео
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