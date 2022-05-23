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Снег выпал на горных перевалах Кыргызстана
23 Мая 2022 08:20

Снег выпал на горных перевалах Кыргызстана

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - На горных перевалах Кыргызстана выпал снег, на дорогах образовался снежный накат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Кабар».

«На перевальных участках автодороги Бишкек-Ош - Тоо-Ашуу, Ала-Бель, Кок-Бель, а также Отмок автодороги Талас-Тараз-Суусамыр и на других идет снег, соответственно образовался снежный накат», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и коммуникаций КР.

Проводится работа по подсыпке инертными противоскользящими материалами на вышеупомянутые участки автодорог.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, водителям необходимо соблюдать скоростной режим в соответствии с имеющимися на автодорогах дорожными знаками с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий», - подчеркнули в ведомстве.

Минтранс КР призывает также водителей при пересечении перевальных участков иметь при себе цепи противоскольжения, не выезжать на встречную полосу (в случае затора) и не препятствовать выезду на место пробок спецтехнике во время снегопада.


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