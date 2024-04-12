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    14:22, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Снег выпал в некоторых районах ВКО

    Снег выпал в некоторых районах ВКО
    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В нескольких районах Восточно-Казахстанской области выпал снег, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В социальных сетях распространяются фото- и видеоматериалы, с кадрами выпавшего в Восточном Казахстане снега.

    Это подтвердила руководитель филиала РГП «Казгидромет» в ВКО Ляззат Болатхан.

    — Да, действительно, выпал снег. В частности, в городе Риддер, Тарбагатайском, Катонкарагайском и Маркакольском районах. Но здесь нечему удивляться. Некоторые пишут, что снег выпал в апреле, но для данных районов это обычное явление. Потому что это горный регион, и здесь каждый год при похолодании в этот период выпадает снег, — сказала Л. Болатхан.

    В ближайшие 2-3 дня в этих местах снегопад может повториться.

    Теги:
    Погода Соцсети Восточно-Казахстанская область Метеоусловия Казгидромет Снег
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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