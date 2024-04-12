Снег выпал в некоторых районах ВКО

В социальных сетях распространяются фото- и видеоматериалы, с кадрами выпавшего в Восточном Казахстане снега.

Это подтвердила руководитель филиала РГП «Казгидромет» в ВКО Ляззат Болатхан.

— Да, действительно, выпал снег. В частности, в городе Риддер, Тарбагатайском, Катонкарагайском и Маркакольском районах. Но здесь нечему удивляться. Некоторые пишут, что снег выпал в апреле, но для данных районов это обычное явление. Потому что это горный регион, и здесь каждый год при похолодании в этот период выпадает снег, — сказала Л. Болатхан.