11:26, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6
Снег выпал в Маркакольском заповеднике в ВКО
На территории Маркакольского заповедника, который расположен в Восточно-Казахстанской области, выпал первый снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщается на официальной странице заповедника в Instagram, снег выпал в ночь с 25 на 26 сентября.
По данным РГП «Казгидромет», 26 сентября на востоке Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки 2 градуса.
На большей части Казахстана под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на севере, востоке страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняются дожди, на востоке — осадки (дождь, мокрый снег). По республике ожидается ночью и утром туман, на юго-западе, юге, востоке — порывистый ветер.
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