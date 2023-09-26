Снег выпал в Маркакольском заповеднике в ВКО

На территории Маркакольского заповедника, который расположен в Восточно-Казахстанской области, выпал первый снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщается на официальной странице заповедника в Instagram, снег выпал в ночь с 25 на 26 сентября.

По данным РГП «Казгидромет», 26 сентября на востоке Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки 2 градуса.

На большей части Казахстана под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на севере, востоке страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняются дожди, на востоке — осадки (дождь, мокрый снег). По республике ожидается ночью и утром туман, на юго-западе, юге, востоке — порывистый ветер.