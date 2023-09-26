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    11:26, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Снег выпал в Маркакольском заповеднике в ВКО

    Снег выпал в Маркакольском заповеднике в ВКО
    Фото: кадр из видео

    На территории Маркакольского заповедника, который расположен в Восточно-Казахстанской области, выпал первый снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщается на официальной странице заповедника в Instagram, снег выпал в ночь с 25 на 26 сентября.

    По данным РГП «Казгидромет», 26 сентября на востоке Восточно-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки 2 градуса.
    На большей части Казахстана под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. Лишь на севере, востоке страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняются дожди, на востоке — осадки (дождь, мокрый снег). По республике ожидается ночью и утром туман, на юго-западе, юге, востоке — порывистый ветер.

     

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    Публикация от Маркакольский Заповедник (@markakol_1976)

    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Видео Погода
    Автор
    Анеля Касымова
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