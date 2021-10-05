Снег в столице: за сутки зарегистрировано 96 ДТП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий и выпадением обильных осадков, в целях безопасного движения на дорогах Департамент полиции г. Нур-Султана рекомендует владельцам автотранспортных средств заменить летние шины на зимние, передает МИА «Казинформ».

«Также предупреждаем быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал», - говорится в сообщении пресс-службы ДП столицы.

За сутки в столице зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий.

Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности советуем убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги.