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    09:05, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Снег в столице: за сутки зарегистрировано 96 ДТП

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий и выпадением обильных осадков, в целях безопасного движения на дорогах Департамент полиции г. Нур-Султана рекомендует владельцам автотранспортных средств заменить летние шины на зимние, передает МИА «Казинформ».

    «Также предупреждаем быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, строго соблюдать установленный скоростной режим, не прибегать резкому торможению, соблюдать дистанцию и боковой интервал», - говорится в сообщении пресс-службы ДП столицы.

    За сутки в столице зарегистрировано 96 дорожно-транспортных происшествий.

    Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. В интересах собственной безопасности советуем убрать наушники и прервать разговор по телефону при переходе дороги.


    Теги:
    МВД РК Дороги Погода ДТП Происшествия, ЧС Казгидромет Астана Главная Правоохранительные органы
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