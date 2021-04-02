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    19:46, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    Снег в Алматы: полиция обратилась к автомобилистам

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские призвали автовладельцев из-за ухудшения погоды проявлять осторожность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем обращении к автомобилистам стражи порядка призвали проявлять уважение друг к другу и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

    Кроме того, стражи порядка призвали водителей заблаговременно корректировать свои маршруты.

    В департаменте полиции также отметили, что для оказания содействия городским коммунальным службам на линию выехали дополнительные наряды патрульной полиции.

    В Алматы 1 и 2 апреля пройдет снег, температура опустится до минусовой.


    Теги:
    Погода Транспорт Безопасность Алматы
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