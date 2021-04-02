Снег в Алматы: полиция обратилась к автомобилистам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские призвали автовладельцев из-за ухудшения погоды проявлять осторожность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем обращении к автомобилистам стражи порядка призвали проявлять уважение друг к другу и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Кроме того, стражи порядка призвали водителей заблаговременно корректировать свои маршруты.

В департаменте полиции также отметили, что для оказания содействия городским коммунальным службам на линию выехали дополнительные наряды патрульной полиции.

В Алматы 1 и 2 апреля пройдет снег, температура опустится до минусовой.