Снег, туман, метель - погода 27 ноября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием обширного антициклона на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на крайнем севере и в горных районах юго-востока РК – снег. Также по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью», - говорится в сообщении «Казгидромета».

На северо-западе Акмолинской области ожидается низовая метель, на севере, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

В Туркестанской области ночью и утром в горных предгорных районах ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской, Атырауской, в центре Актюбинской, на севере Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается туман.

На северо-западе, северо-востоке Мангыстауской области – гололед.

На северо-востоке Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью с низовой метелью.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на северо-востоке, юге области порывы 23-28 м/с, на северо-востоке области – с низовой метелью.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере области – низовая метель.

В центре Кызылординской области ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в восьми регионах страны объявлено штормовое предупреждение.