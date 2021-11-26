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Снег, туман, метель - погода 27 ноября в Казахстане

26 Ноября 2021 17:43
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Снег, туман, метель - погода 27 ноября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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«Под влиянием обширного антициклона на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь на крайнем севере и в горных районах юго-востока РК – снег. Также по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере с низовой метелью», - говорится в сообщении «Казгидромета».

На северо-западе Акмолинской области ожидается низовая метель, на севере, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с.

В Туркестанской области ночью и утром в горных предгорных районах ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, северо-западе Западно-Казахстанской, Атырауской, в центре Актюбинской, на севере Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается туман.

На северо-западе, северо-востоке Мангыстауской области – гололед.

На северо-востоке Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью с низовой метелью.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на северо-востоке, юге области порывы 23-28 м/с, на северо-востоке области – с низовой метелью.

Днем на западе, севере Павлодарской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере области – низовая метель.

В центре Кызылординской области ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в восьми регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

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#Казгидромет   #Погода  
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