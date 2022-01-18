Снег, туман и метель - погода 18 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 18 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

«На большей части РК с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки преимущественно в виде снега. Лишь западные, северо-западные, северные районы республики будут под влиянием антициклона, с чем ожидается преимущественно погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, гололед», - говорится в сообщении синоптиков.

На западе, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, на дорогах - гололедица, на севере области - туман.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Алматинской области ожидаются туман, гололед, ночью на востоке области усиление ветра 18-23 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман, усиление ветра днем в горных районах 15-20 м/с.

Ночью на юго-западе Мангистауской области ожидается гололед, днем на западе, в центре усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман, на севере, северо-востоке усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

Днем на западе, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с, на юго-западе области - туман.

Днем на юге Кызылординской области ожидается гололед, в центре области туман.

На юге, востоке Актюбинской области, на юге Павлодарской области, на севере, юге Карагандинской области ожидается туман.