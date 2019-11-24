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Снег, туман и гололед – прогноз погоды в Казахстане на 24 ноября

24 Ноября 2019 00:12
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Снег, туман и гололед – прогноз погоды в Казахстане на 24 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики 24 ноября будет находиться под влиянием фронтальных разделов, где ожидается снег, на юге осадки, преимущественно снег, лишь на западе под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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По информации синоптиков, в Алматинской области местами ожидается туман, на дорогах гололедица, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22, порывы 25 м/с.

В Туркестанской области местами – туман, гололед, метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами – метель, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, в Жамбылской области местами – низовая метель.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, метель.

В Карагандинской области днем местами – гололед, низовая метель.

В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидается туман.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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