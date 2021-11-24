Снег, сильный ветер, гололед - синоптики о погоде 25 ноября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 25 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут осадки, днем в горных районах юго-востока и на востоке страны сильные осадки (дождь, снег). Лишь на западе РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. На большей части республики ожидаются гололед, метель, усиление ветра. В западной половине, в центре страны ожидается туман», - говорится в сообщении «Казгидромета».

По прогнозам синоптиков, в Туркестанской области днем на севере, западе ожидается пыльная буря, ночью в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с, днем – 15-20, в горных районах порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области в северной половине области ожидается низовая метель, на дорогах - гололедица, на севере, западе области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Карагандинской области на севере, западе, востоке ожидаются низовая метель, гололед, на юге области – туман, на востоке, в центре области - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На северо-востоке, юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед, на юге, востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской, ночью на западе Мангыстауской, днем на востоке Акмолинской, Алматинской, на севере, северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на юго-востоке Акмолинской области – низовая метель, гололед, на севере, северо-западе Мангистауской области – гололед, туман, на севере Кызылординской области – гололед.

На юге, востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед.

На юге Актюбинской области – гололед.

На западе Атырауской области – туман.