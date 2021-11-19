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Снег, сильный ветер, гололед - погода 19 ноября в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
«На большей части территории РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погода – ожидаются снег, усиление ветра, туман, на севере, востоке, центре – с метелью, на западе – гололед. Лишь на юге, северо-востоке и северо-западе ожидается погода без осадков», - говорится в сообщении синоптиков.
Днем в Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с, на северо-западе области с низовой метелью.
На западе, юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с метелью.
Ночью и утром на севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с.
На западе, юге Карагандинской области ожидается туман, ночью на севере, востоке, в центре области метель, ночью на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.
Утром и днем на северо-востоке, юге Алматинской области ожидается гололед, на юге и востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.
На юге Костанайской области ожидается туман, днем на севере области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.
На северо-западе Акмолинской области ночью и утром ожидается туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.
На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, днем на большей части области усиление ветра 15-20 м/с.
На западе, северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью и утром на западе, востоке Атырауской, на севере, востоке Актюбинской областей ожидается туман.
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