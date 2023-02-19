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Снег с низовой метелью прогнозируют на большей части Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
19 Февраля 2023, 03:09
Снег с низовой метелью прогнозируют на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Неустойчивая погода будет наблюдаться на большей части Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Под влиянием ложбины Скандинавского циклона и связанных с ней атмосферными фронтальными разделами на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды – пройдет снег с низовой метелью, на юго-западе, юге, юго-востоке осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями.

По территории Казахстана ожидаются усиление ветра, туман.

Ранее сообщалось, что в 13 областях Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение. В регионах ожидается туман, метель и порывистый ветер.

Казгидромет   Погода   Природа  
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