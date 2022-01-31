Снег с низовой метелью - прогноз погоды на три дня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 1-3 февраля опубликовал «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов, в северных, восточных регионах, ожидается снег с низовой метелью, в западных регионах страны осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями. По республике будут наблюдаться туман, усиление ветра. На востоке и в центре страны в ночные и утренние часы сохранятся морозы до 15-28 градусов, а на большей части Казахстана существенных изменений температурного фона не ожидается», - говорится в сообщении синоптиков.