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Снег с метелью прогнозируют в большинстве регионов Казахстана

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
21 Февраля 2023, 01:47
Снег с метелью прогнозируют в большинстве регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В большинстве регионов Казахстана 21 февраля сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Под влиянием Атлантического циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: пройдет снег с метелью, в западных и восточных регионах ожидаются осадки в виде дождя и снега.

Лишь на юго-востоке и юге страны будет без осадков. По территории Казахстана ожидаются гололед, усиление ветра, туман.

Днем на севере Костанайской области ожидается сильный снег.

Ранее сообщалось, что в большинстве регионов республики синоптики объявили штормовое предупреждение.

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