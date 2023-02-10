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Снег с метелью ожидается 10 февраля в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Февраля 2023, 04:20
Снег с метелью ожидается 10 февраля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С обострением атмосферных процессов и прохождением фронтальной деятельности, на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Пройдет снег с метелью, на юге, востоке временами сильный снег, на юго-востоке страны ожидаются осадки, временами сильные осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе РК – погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юго-востоке – гололед», - сообщили синоптики.


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