Снег с метелью ожидается 10 февраля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С обострением атмосферных процессов и прохождением фронтальной деятельности, на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Пройдет снег с метелью, на юге, востоке временами сильный снег, на юго-востоке страны ожидаются осадки, временами сильные осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе РК – погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юго-востоке – гололед», - сообщили синоптики.