Снег с дождем прогнозируют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 26 сентября ожидается резкое похолодание, возможен снег с дождем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», в понедельник теплые дни сменятся дождливыми и холодными. На севере и западе области прогнозируются осадки в виде дождя с переходом в снег, на севере – град. Ветер северо-западный со скоростью 15-20 метров в секунду. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7, днем – 5-10 тепла с дальнейшим понижением.

Минувшая неделя в регионе была непривычно жаркой для второй декады сентября. Столбик термометра поднимался до 28 градусов тепла. Из-за погоды в Петропавловске перенесли начало отопительного сезона на более поздний срок.