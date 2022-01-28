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Снег прогнозируют на выходные в Казахстане
28 Января 2022 13:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О прогнозе погоды на 29-31 января рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ».
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«С прохождением атмосферных фронтальных разделов практически по всей республике ожидается неустойчивый характер погоды.
На большей части страны ожидается снег, на юге и западе - осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидается туман, низовая метель, усиление ветра. Температурный фон воздуха будет немного повышаться ночью на западе до 0-8 мороза, на севере, востоке и центре - 7-20 мороза, а на юге и юго-востоке республики температура воздуха в ночные часы опустится до 2-15 мороза», - говорится в сообщении Казгидромета.
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