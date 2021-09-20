Снег прогнозируют 20 сентября в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в понедельник, 20-го сентября, синоптики прогнозируют дождь с переходом в снег, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», новая неделя для жителей региона начнется с неблагоприятной погоды.

На севере, северо-востоке области ожидаются небольшие осадки: дождь с переходом в снег. Ветер западный ночью со скоростью 9-14 метров в секунду, на северо-востоке области - 15-20 метров в секунду. Днем на большей части региона скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит всего 1-6 градусов тепла, на юго-западе области - заморозки 2 градуса. Температура воздуха днем - 6-11 градусов тепла.

В Петропавловске ожидается переменная облачность, небольшой дождь, западный ветер. Температура воздуха ночью – 1-3 градуса тепла, днем – 7-9 градусов.

Ранее мы сообщали, что 20-го сентября в Петропавловске начнется отопительный сезон.