Снег прогнозируют 20 сентября в СКО
По информации филиала РГП «Казгидромет», новая неделя для жителей региона начнется с неблагоприятной погоды.
На севере, северо-востоке области ожидаются небольшие осадки: дождь с переходом в снег. Ветер западный ночью со скоростью 9-14 метров в секунду, на северо-востоке области - 15-20 метров в секунду. Днем на большей части региона скорость ветра будет достигать 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит всего 1-6 градусов тепла, на юго-западе области - заморозки 2 градуса. Температура воздуха днем - 6-11 градусов тепла.
В Петропавловске ожидается переменная облачность, небольшой дождь, западный ветер. Температура воздуха ночью – 1-3 градуса тепла, днем – 7-9 градусов.
Ранее мы сообщали, что 20-го сентября в Петропавловске начнется отопительный сезон.