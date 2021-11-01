Снег после дождливого дня ожидается 2 ноября в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области объявили штормовое предупреждение на 2 ноября, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации филиала РГП «Казгидромет», ночью на большей части региона ожидается снег. На севере, западе области возможны туман, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, на юго-западе области со скоростью 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ожидается гололед. Ветер северо-восточный, ночью порывы будут достигать 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха понизится по области до минус 3-8 градусов, в Петропавловске – до минус 4-6 градусов.

Сегодня, 1-го ноября, в Петропавловске на термометрах – плюс 4 градуса. Весь выпавший за выходные дни снег растаял. Временами идет дождь.

Завтра, вероятно, ситуация на дорогах ухудшится. Полицейские призывают водителей сменить шину и быть осторожнее на дорогах. За субботу и воскресенье на скользкой дороге произошло пять аварий, в одно из которых погибла женщина.