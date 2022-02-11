+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Снег ожидается в столице Казахстана 12-15 февраля

11 Февраля 2022 20:51
Поделиться:
Снег ожидается в столице Казахстана 12-15 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 12 по 15 февраля в городе Нур-Султане ожидается снег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Казгидромет».

Новости по теме
Туман и гололед прогнозируют в Алматы в выходные дни
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана Ухудшение погоды: областные автодороги закрывают в Костанае Тепло и снежно - прогноз погоды на три дня в Казахстане

Так, 12 февраля ожидаются переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 4-6 мороза.

13 февраля - переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 3-5 мороза.

14 февраля - переменная облачность, ночью снег, днем сильный снег. Метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 1-3 мороза.



Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Туман и гололед прогнозируют в Алматы в выходные дни
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Ухудшение погоды: областные автодороги закрывают в Костанае
Тепло и снежно - прогноз погоды на три дня в Казахстане
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
2 Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника
3 Президенты Казахстана и России провели совместный брифинг для СМИ
4 Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
5 Перспективы соглашения Казахстана и России по мирному атому прокомментировал эксперт
6 Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
Читайте также
Туман и гололед прогнозируют в Алматы в выходные дни
Капитальный ремонт провели в столичных медорганизациях
Касым-Жомарт Токаев прибыл в город Казань
Кумар Аксакалов: акимат Петропавловска умудрился увеличить долю госзакупок из одного источника
Президенты Казахстана и России провели совместный брифинг для СМИ
Коронавирус диагностирован у 2498 человек за сутки в Казахстане
Перспективы соглашения Казахстана и России по мирному атому прокомментировал эксперт
Касым-Жомарт Токаев посетил Казанский Кремль
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив