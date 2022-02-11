Снег ожидается в столице Казахстана 12-15 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 12 по 15 февраля в городе Нур-Султане ожидается снег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Казгидромет».

Так, 12 февраля ожидаются переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 4-6 мороза.

13 февраля - переменная облачность, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 3-5 мороза.

14 февраля - переменная облачность, ночью снег, днем сильный снег. Метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 1-3 мороза.



