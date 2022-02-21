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Снег ожидается в северной половине Казахстана 22-24 февраля

21 Февраля 2022 11:51
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Снег ожидается в северной половине Казахстана 22-24 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По прогнозам синоптиков, 22-24 февраля в северной половине Казахстана ожидается снег, передает МИА «Казинформ».

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«В предстоящие трое суток южная половина территории Казахстана все еще будет находиться под властью обширного антициклона, с чем сохранится погода без осадков. Однако северная половина страны окажется под влиянием фронтальных разделов - ожидаются снег, низовая метель, усиление ветра до 15-23 м/с. По республике ожидаются туман и гололед. Столбики термометров на севере и в центре страны ночью сохранятся в пределах 5-20 мороза, на востоке 10-29 градусов мороза, на юге от 5 мороза до 5 тепла, на западе понизятся до 0-10 мороза», - говорится в сообщении РГП «Казгидромет».


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