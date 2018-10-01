Снег ожидается в Казахстане 20-22 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - РГП «Казгидромет» распространило прогноз на 20-22 октября 2018 года, передает МИА «Казинформ».

«Пасмурно и осадки, преимущественно в виде снега, такая погода ожидается в выходные дни в большинстве областей республики. И связана она будет с холодными атмосферными фронтами, перемещающимися через Казахстан. Но на юге и юго-востоке в поле повышенного атмосферного давления предполагается погода преимущественно без осадков, хотя на юго-востоке в ближайшую ночь ещё возможен местами снег, и температура будет повышаться до обычной для данного периода, т. е. днём воздух прогреется до плюс 13...20°С», - говорится в сообщении синоптиков.