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Снег ожидается в Казахстане 17 февраля

17 Февраля 2023, 00:07
Снег ожидается в Казахстане 17 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием ложбины северо-западного циклона и связанных с ней атмосферными фронтальными разделами 17 февраля на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – пройдет снег, на юге, юго-востоке осадки (снег, дождь). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на северо-востоке, востоке страны с уходящим отрогом антициклона ожидается погода без осадков. По РК ожидаются усиление ветра, туман, на западе, северо-западе, в центре низовая метель, на юге, юго-востоке, западе – гололед.

В Туркестанской области утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах ожидается сильный дождь, днем в горных районах Жамбылской области сильные осадки (дождь, снег).

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