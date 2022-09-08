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Снег ожидается в горах Западного Алтая

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Сентября 2022, 18:23
Снег ожидается в горах Западного Алтая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дождь и мокрый снег ожидаются ночью 9 сентября в горах Западного Алтая в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Жетысуском Алатау - ветер северо-восточный, местами порывы 17-22 м/с. В Кыргызском Алатау - местами гроза. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. В Таласском Алатау - временами гроза, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 м/с. В горах Тарбагатая - ночью местами гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 м/с.


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