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    07:12, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Снег ожидается в горах на востоке и юго-востоке Казахстана

    горы Алматы
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    На южную, юго-восточную, восточную часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние южный циклон и с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    По информации синоптиков, на востоке страны ожидается ночью снег, днем осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока страны — осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке сильные дожди с выпадением града, в горных районах — сильные осадки (дождь, снег). 

    По республике усилится ветер, на юге, юго-востоке шквалистый ветер. Лишь на западе, севере страны сохраняется погода без осадков.

    На востоке области Улытау ночью ожидаются заморозки два градуса.

    На большей части Мангистауской, в центре, на востоке, западе Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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