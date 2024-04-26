Снег ожидается в горах на востоке и юго-востоке Казахстана

На южную, юго-восточную, восточную часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние южный циклон и с прохождением атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, на востоке страны ожидается ночью снег, днем осадки (дождь, снег), в горных районах юго-востока страны — осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке сильные дожди с выпадением града, в горных районах — сильные осадки (дождь, снег).

По республике усилится ветер, на юге, юго-востоке шквалистый ветер. Лишь на западе, севере страны сохраняется погода без осадков.

На востоке области Улытау ночью ожидаются заморозки два градуса.

На большей части Мангистауской, в центре, на востоке, западе Кызылординской области ожидается высокая пожарная опасность.