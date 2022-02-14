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Снег ожидается на большей части территории страны 14 февраля

14 Февраля 2022 00:20
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Снег ожидается на большей части территории страны 14 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 14 февраля представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«С ложбиной северо-западного циклона на большей части РК ожидается снег, на юге, юго-востоке и юго-западе страны – осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидается туман, метель, на юге, юго-востоке и юго-западе страны – гололед, на большей части усиление ветра», - сообщают синоптики.

На севере и в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, на севере, западе области и в горных, предгорных районах гололед, на западе, юге области и в предгорных районах ветер 17-22 м/с, в горных районах и на севере области 25 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более.

На севере области и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах ветер 15-20 м/с, утром и днем 23-28, временами 30 м/с и более.

В Акмолинской области ожидается метель, ночью на юго-востоке, севере области туман, на юге, западе области усиление ветра 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 25 м/с. Ночью на севере, востоке и в центре Атырауской области ожидается ветер 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается гололед, на большей части области усиление ветра 15-20 м/с.

В центре, на юге, востоке Актюбинской области области ожидается ветер 15-20 м/с, ночью на юге ожидается низовая метель.

На западе, юге Костанайской области ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге Северо-Казахстанской области ожидается туман.

В Павлодарской области днем на юге области ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, ночью на западе, юге области туман.

На западе, севере, в центре Карагандинской области ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере и западе Восточно-Казахстанской области низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на большей части, днем в центре, на юге Кызылординской области ожидается гололед, ночью на севере, в центре области, днем на большей части ветер 15-20 м/с.

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#Казгидромет   #Погода  
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