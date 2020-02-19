Снег ожидается на большей части Казахстана 19 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На север, центр и восток Казахстана 19 февраля будет оказывать влияние ложбина циклона, в связи с чем пройдет снег, в Акмолинской области ночью местами сильный. На западе и юге ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра на севере и в центре с метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются метель, усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с, порывы 30 м/с и более, местами – туман, гололед.

В Костанайской области ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более, местами – метель, туман, гололед.

В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Павлодарской области – гололед, в Карагандинской области – туман.

В Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области – туман.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области – гололед.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, ночью в Алматинской областях местами ожидается туман.