НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Снег ожидается на большей части Казахстана 18 декабря

18 Декабря 2022, 00:02
Снег ожидается на большей части Казахстана 18 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 18 декабря под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, на западе, северо-западе – осадки (дождь, снег). Под влиянием монгольского антициклона на юге, в центре страны сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На западе, северо-западе, востоке, в горных районах юго-востока и юга республики ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, Алматинской, Костанайской, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман. В Западно-Казахстанской, Костанайской областях – гололед. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской областях – низовая метель», - говорится в сообщении синоптиков.

Ранее в четырех областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.
Новости по теме
Штормовая погода ожидается в четырех областях Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 13 городах Казахстана
Погоду без осадков прогнозируют в Казахстане 17 декабря
Теги:
Читайте также
Штормовая погода ожидается в четырех областях Казахстана
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 13 городах Казахстана
Из снежного заноса спасли 30 человек в Жетысуской области
Погоду без осадков прогнозируют в Казахстане 17 декабря
О шторме предупредили жителей 4 областей РК
Трассу Уральск - Атырау закрыли из-за гололеда
В ЗКО ограничено движение на дороге Самара-Шымкент
Неблагоприятные метеоусловия будут в 11 городах Казахстана
Новости партнеров
Популярное
1 Школу открыли в ВКО ко Дню Независимости
2 Флаг Казахстана появился на здании Бурдж-Халифа в Дубае
3 Хорватия и Марокко определят бронзового призера ЧМ по футболу в Катаре
4 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в 13 городах Казахстана
5 Волна протестов зафиксирована в Европе

Лента новостей