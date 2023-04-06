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Снег ожидается 7 апреля в пяти регионах Казахстана

Гульмира Байзакова
6 Апреля 2023, 17:24
Снег ожидается 7 апреля в пяти регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Снег и гололед прогнозируют синоптики 7 апреля в пяти регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Астане ожидаются осадки (дождь, снег).

В Акмолинской области7 апреля на севере, востоке ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед, резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 тепла, на северо-западе области 3 мороза, днем до 2-7 тепла, на северо-западе области 1 мороза с дальнейшим понижением.

8 апреля ночью на востоке области - снег, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.

В Костанайской области 7 апреля на севере, востоке ожидаются осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный на севере, востоке области 15-20 м/с. Резкое понижение температуры воздуха ночью до 0-5 мороза, днем до 0-5 тепла с дальнейшим понижением.

В Павлодарской области 7 апреля на севере, западе ожидаются осадки (дождь, снег), туман. 8 апреля на севере, востоке области - снег, туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 апреля на севере, западе области, ночью 8 апреля на севере, востоке области 15-20 м/с. 8 апреля ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 5-10 мороза, днем до 2 мороза-3 тепла с дальнейшим понижением.

7 апреля на юге, востокеСеверо-Казахстанской области - осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.
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