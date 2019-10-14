Снег обещают североказахстанцам синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

16 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 15-16 октября ожидается ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с.

В Петропавловске днем 15-16 октября ветер юго-западный, западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.