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Снег обещают североказахстанцам синоптики
14 Октября 2019 15:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
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16 октября в Северо-Казахстанской области местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 15-16 октября ожидается ветер юго-западный, западный, ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 25 м/с.
В Петропавловске днем 15-16 октября ветер юго-западный, западный 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%.
Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Казгидромет, Погода,
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