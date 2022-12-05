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Снег на большей части Казахстана прогнозируют синоптики 5 декабря

5 Декабря 2022, 00:41
Снег на большей части Казахстана прогнозируют синоптики 5 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-с лужба РГП «Казгидромет» опубликовала прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 5 декабря 2022 года, передает МИА «Казинформ».

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается снег, лишь на юго-западе, в центре – без осадков. По РК ожидаются туманы, низовая метель, на северо-западе, востоке, юго-востоке, юге страны – усиление ветра, на юге – гололед.

Как ранее сообщалось, штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана 5 декабря.
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