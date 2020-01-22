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вчера 19:48
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Снег, метель и гололед – прогноз погоды в Казахстане на 22 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Практически вся территория Казахстана 22 января будет находиться под влиянием Северного и Южного циклонов и связанных с ними атмосферных фронтов, в связи с чем пройдет снег, на западе, юге и юго-востоке – осадки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской областях ожидается погода без осадков.
Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на севере и востоке с метелью, на юге - гололед.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, в Карагандинской – низовая метель.
В Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской областях местами ожидается туман.
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