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Снег, метель и гололед: прогноз погоды на 7-9 января в Казахстане

6 Января 2020 12:42
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Снег, метель и гололед: прогноз погоды на 7-9 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 7-9 января в Казахстане озвучили в РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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На южные области Казахстана сместился циклон, который будет вызывать осадки, преимущественно мокрый снег, туман, гололёд и небольшое понижение температуры воздуха. А остальная территория республики будет находиться в зоне влияния атмосферных фронтов, смещающихся с европейской части России. Фронты здесь вызовут местами снег, метель, западный порывистый ветер и тоже понижение температуры воздуха.

Несмотря на похолодание, температура воздуха ожидается выше климатической нормы, лишь на юге и востоке температура предполагается в пределах средних многолетних значений.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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