Снег, метель, гололед - штормовые предупреждения объявлены в регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ряде регионов Казахстана 22 и 23 октября ожидаются штормовые явления, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

На большей части Северо-Казахстанской области с утки 22, ночью 23 октября ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области ожидаются гололед, низовая метель. 22-23 октября ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Петропавловске сутки 22, ночью 23 октября ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. 22-23 октября ветер юго-западный 15-20 м/с, днем 22, сутки 23 октября порывы 23-28 м/с.

В Карагандинской области н очью на востоке, днем на западе, севере 22 октября ожидаются туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Караганде 22 октября ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с. В Жезказгане днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

области 22 октября ночью на востоке области гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Вветер юго-западный, днем порывы 18 м/с.В горных районахобласти н очью 22 октября ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Сутки 22 октября в горах туман. Ветер западный на севере области 15-20 м/с.На севере и в центреобласти д нем 22 октября ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области 22 октября ожидаются туман, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный ночью в восточной половине области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на северо-западе области порывы 25 м/с. В Кокшетау ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с

На севере Актюбинской области н очью 22 октября ожидается гололед. Ветер юго-западный, на северо-западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью 22 октября ожидается гололед.

В районе22-23 октября ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с, 22 октября порывы 23-28 м/с.