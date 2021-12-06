Снег, метель, гололед - погода 7 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды на большей части РК – пройдут осадки, преимущественно в виде снега, на севере, востоке - усиление ветра с низовой метелью. Местами по республике ожидаются туман, гололед, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, на западе, востоке – туман, гололед.

На юго-востоке Западно-Казахстанской, ночью в северной половине Актюбинской областей ожидаются туман, гололед.

На западе, востоке, в центре Атырауской, на большей части Мангистауской областей ожидается туман.

На севере Костанайской области ожидается туман, ночью на юге – метель, гололед.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, на востоке усиление ветра 15-20 м/с, ночью – низовая метель, гололед.

На севере Павлодарской области ожидаются туман, гололед, на северо-западе усиление ветра 18 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, на юге – туман.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, в северной половине - усиление ветра 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман.

На севере, в горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.