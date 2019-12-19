Снег, метель, гололед ожидаются 20 декабря в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Местами снег, метель, гололед ожидаются 20 декабря в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Восточно-Казахстанской области ожидается местами снег, метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Усть-Каменогорске ожидается усиление ветра порывами 15-20 м/с.
Ночью 20 декабря в горах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Местами сохраняются туман, гололед.
На большей части области ожидается ветер юго-западный 15-20, местами порывы 23-28 м/с.
В Шымкенте ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.
В Туркестане ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.
В Акмолинской области днем местами ожидаются сильные осадки (преимущественно снег). Местами ожидаются туман, метель. Днем местами гололед. Ветер юго-западный, южный местами 15-20 м/с.
В Кокшетау ожидается низовая метель. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, южный порывы 15 м/с.
В Кызылординской области сохраняются осадки (преимущественно дождь). Местами туман, гололед. Ветер юго-западный, западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.
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