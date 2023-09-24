Снег и заморозки: штормовое предупреждение объявили в Астане и 12 областях

Мокрый снег, туман, заморозки ночью на поверхности почвы ожидаются завтра, 24 сентября в нескольких регионах Казахстана. Штормовое предупреждение на воскресенье объявили в Астане и 12 регионах страны, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на западе, севере, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, юге Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с. Ночью на западе области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус. В Петропавловске ожидается ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман. Ночью на севере, западе области на поверхности почвы заморозки 2 градуса. г. Костанай: 24 сентября ночью и утром ожидается туман.

Ночью на севере, востоке, юге области Абай ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный на юге области 15-20 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью на большей части Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, на востоке области сильные осадки (дождь, снег).Днем в горных районах ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер северо-западный на севере, юго-востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный на западе, юге области 15-20 м/с.

На севере Карагандинской области ожидается туман. Ночью на востоке области ожидаются заморозки 1 градус. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Караганда: ночью ожидается туман, на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Ночью на севере области Улытау ожидается туман, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северный, северо-восточный днем на юге области 15-20 м/с. 24-26 сентября в центре, на востоке, юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. г. Кызылорда: 24-26 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

24-26 сентября в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 25-26 сентября порывы 23 м/с. 24-26 сентября сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе 24-25 сентября ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. 24-26 сентября сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах области Жетысу временами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром в горных районах области ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с.

Ночью в горных районах, днем на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В городе Туркестане днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.