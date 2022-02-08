Снег и ветер прогнозируют в большинстве городов Казахстана 8 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Снег и ветер ожидается на большей части территории Казахстана 8 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 3-5 тепла. По области ожидаются туман, гололёд.

В Актобе облачно, ночью и днём снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём 6-8 мороза. По области ожидается туман.

В Атырау облачно, днём снег, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём до 2 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём 4-6 мороза.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём 3-5 мороза. По области ожидается низовая метель.

В Костанае переменная облачность, днём снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 5-7 мороза. По области ожидаются низовая метель, туман.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 2-4 тепла. По области ожидаются туман, гололёд.

В Павлодаре переменная облачность, днём снег, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днём 5-7 мороза.

В Петропавловске переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днём 6-8 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днём до 2 тепла.

В Таразе переменная облачность, днём дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 2-4 тепла. По области ожидаются туман, гололёд.

В Туркестане облачно, ночью и днём осадки, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 2-4 тепла. По области ожидаются туман, гололёд.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём 4-6 мороза. По области ожидается туман.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и днём снег, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 4-6 мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 3-5 градусов мороза, днём до 2 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 85-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днём до 2 тепла.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана.