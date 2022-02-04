Снег и ветер прогнозируют на севере и в центральных регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана с 5 по 7 февраля, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в северных, центральных регионах в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер, низовая метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Прогнозируется понижение температуры воздуха: на западе ночью от 8 мороза-2 тепла до 0-15 мороза, днем от 5 мороза-3 тепла до 10 мороза-3 тепла, на северо-западе страны ночью от 3-16 до 7-18 мороза, днем от 0-10 до 2-13 мороза. На севере Казахстана основной фон температуры воздуха ночью составит 7-20 мороза, днем 2-10 мороза.

Повышение температуры воздуха ожидается в центре и на востоке страны: ночью от 10-30 до 5-28 мороза, днем от 0-13 мороза до 8 мороза-2 тепла, а на юго-востоке республики ночью от 3-11 мороза до 6 мороза-2 тепла, днем колебание температуры от 0-10 тепла, в горных районах 3-8 мороза до 3-12 тепла, в горных районах 1-6 мороза. В южных регионах колебание температуры воздуха: ночью от 3-11 мороза до 5 мороза-5 тепла, днем понижение от 1 мороза-13 тепла до 3 мороза-5 тепла.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах Казахстана.