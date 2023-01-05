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Снег и ветер ожидаются в Казахстане 5 января

5 Января 2023, 00:03
Снег и ветер ожидаются в Казахстане 5 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием глубокого Атлантического циклона и атмосферных фронтальных разделов по всей территории РК 5 января ожидаются осадки (дождь, снег), на севере, северо-западе, юго-востоке страны – снег, на востоке – сильный снег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике ожидается усиление порывистого ветра, на большей части страны ожидается гололед, метель и туман.

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