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Снег и усиление ветра прогнозируют на востоке и севере Казахстана 14 января

14 Января 2023, 00:14
Снег и усиление ветра прогнозируют на востоке и севере Казахстана 14 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории Казахстана 14 января по-прежнему будет оказывать влияние Арктический антициклон, с которым сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На востоке, севере, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью. На юго-востоке страны - туман.

Ночью на севере, в горных районах Алматинской, Жамбылской и Жетысуской областей сохранится сильный мороз до -30-33 градусов. В Туркестанской области сохраняется сильный мороз до -25 градусов.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана 14 января объявили штормовое предупреждение.

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