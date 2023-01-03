Снег и усиление ветра ожидаются в Казахстане 3 января

3 Января 2023, 00:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов 3 января в Казахстане ожидается снег, на западе, в южных регионах – осадки (дождь, снег). На большей части РК ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На западе, юге Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской, на востоке Костанайской, на западе, юге Павлодарской, на горных перевалах Туркестанской, ночью на севере, востоке Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, днем Карагандинской областей, в районе Алакольских озер в Жетысуской области ожидается усиление юго-западного ветра 30 м/с и более.

В Астане - переменная облачность, временами осадки (преимущественно снег), метель. Днем гололед. Ветер юго-западный, западный 15-20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем около 0 градусов.

В Алматы - переменная облачность, в конце дня осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 0-2 тепла.

В Шымкенте - переменная облачность, осадки, утром и днем сильные (дождь, снег). Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 2-4 тепла.