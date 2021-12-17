Снег и туман прогнозируют в большинстве регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В большинстве регионов Казахстана с 18 по 20 декабря ожидается неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Неустойчивому характеру погоды будет способствовать прохождение атмосферных фронтальных разделов, связанных с ложбиной Северо-западного циклона. Пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер, в северной половине с метелью.

На западе температура воздуха ночью 5 мороза - 2 тепла, днем 3 мороза - 5 тепла, на северо-западе основной фон температуры воздуха ночью 0 - 5 мороза, днем 3 мороза - 2 тепла, на севере и в центре республики температура воздуха ночью 1 - 13 мороза, днем 0 - 8 мороза, на востоке повышение температуры воздуха ночью от 5 - 15 до 0 - 10 мороза, днем 0 - 10 мороза, на юге и юго-востоке страны ночью 5 мороза - 2 тепла, днем 2 - 13 тепла.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще девяти регионах страны.