Снег и туман прогнозируют в большинстве регионов Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В большинстве регионов Казахстана с 18 по 20 декабря ожидается неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».
Неустойчивому характеру погоды будет способствовать прохождение атмосферных фронтальных разделов, связанных с ложбиной Северо-западного циклона. Пройдут осадки, преимущественно в виде снега, ожидается гололед, туман, порывистый ветер, в северной половине с метелью.
На западе температура воздуха ночью 5 мороза - 2 тепла, днем 3 мороза - 5 тепла, на северо-западе основной фон температуры воздуха ночью 0 - 5 мороза, днем 3 мороза - 2 тепла, на севере и в центре республики температура воздуха ночью 1 - 13 мороза, днем 0 - 8 мороза, на востоке повышение температуры воздуха ночью от 5 - 15 до 0 - 10 мороза, днем 0 - 10 мороза, на юге и юго-востоке страны ночью 5 мороза - 2 тепла, днем 2 - 13 тепла.
Напомним, штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще девяти регионах страны.
- Автодорогу «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за погодных условий
- Из-за непогоды закрыта трасса Атырау - Уральск
- Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще девяти регионах
- Метель, туман, гололед - погода 17 декабря в Казахстане
- О пыльной буре предупредили спасатели жителей Мангистауской области
- Туман и сильный ветер: штормовая погода ожидается в восьми регионах Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана