Снег и туман прогнозируют на севере Казахстана 9 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Снег, ветер и туман ожидаются на севере Казахстана 9 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 8-10 тепла.

В Актобе облачно, ночью снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 6-8 мороза. По области ожидается туман.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём до 2 мороза.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 9-11 мороза. По области ожидается туман.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов мороза, днём 5-7 мороза. По области ожидается туман.

В Костанае облачно, ночью и днём снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 5-7 мороза. По области ожидаются туман, низовая метель.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 3-5 тепла. По области ожидается туман.

В Павлодаре переменная облачность, днём снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днём 11-13 мороза. По области ожидается туман.

В Петропавловске переменная облачность, ночью снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днём 8-10 мороза.

В Талдыкоргане переменная облачность, днём снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов мороза, днём до 2 мороза. По области ожидаются туман, гололёд.

В Таразе переменная облачность, ночью и днём дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 1-3 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градуса мороза, днём 5-7 тепла. По области ожидается туман.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 3-5 мороза. По области ожидаются низовая метель, гололёд, туман.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

В Нур-Султане переменная облачность, днём снег, туман, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днём 8-10 мороза.

В Алматы облачно, днём снег, туман, гололёд, ветер до 5 м/с. Температура ночью 4-6 градусов мороза, днём до 2 мороза.

В Шымкенте переменная облачность, ночью дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 5-7 тепла.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана.