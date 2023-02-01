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Снег и туман ожидаются в Казахстане 1 февраля

1 Февраля 2023, 01:00
Снег и туман ожидаются в Казахстане 1 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На север, восток Казахстана будет оказывать влияние ложбина северного циклона, в связи с чем ожидается снег, туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В южных регионах республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), временами сильные. На юге, юго-востоке страны - усиление ветра, туман, гололед», - прогнозируют синоптики.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в двух областях республики.


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