Снег и туман ожидаются в Казахстане 1 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На север, восток Казахстана будет оказывать влияние ложбина северного циклона, в связи с чем ожидается снег, туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«В южных регионах республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег), временами сильные. На юге, юго-востоке страны - усиление ветра, туман, гололед», - прогнозируют синоптики.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в двух областях республики.