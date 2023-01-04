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Снег и сильный ветер ожидаются в Казахстане 4 января

4 Января 2023, 00:03
Снег и сильный ветер ожидаются в Казахстане 4 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтальных разделов 4 января в Казахстане ожидается снег, на западе, востоке, в южных регионах – осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление порывистого ветра, на большей части страны ожидается гололед, метель, на западе, юге, юго-востоке РК ожидается туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На западе, юге Восточно-Казахстанской, Абайской, Кызылординской, Жамбылской, на востоке Костанайской, на западе, юге Павлодарской, на горных перевалах Туркестанской, ночью на севере, востоке Акмолинской, на юге Северо-Казахстанской, днем Карагандинской областей, в районе Алакольских озер в Жетысуской области ожидается усиление юго-западного ветра 30 м/с и более», - говорится в прогнозе синоптиков.


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