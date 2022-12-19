Снег и понижение температуры прогнозируют синоптики в ближайшие три дня в РК

19 Декабря 2022, 13:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 20-22 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: снег, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, юге, юго-востоке страны – гололед. Под влиянием холодных арктических воздушных масс почти на всей территории республики ожидается понижение температуры воздуха, на северо-западе, севере, в центре страны 15-28 мороза.