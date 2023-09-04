Снег и похолодание ожидаются в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 5 - 7 сентября 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В ближайшие дни на большей части республики сохраняется дождливая, прохладная погода с грозами и порывистым ветром. На севере, востоке и юго-востоке страны временами ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока Казахстана пройдут осадки, 5 сентября временами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На северо-западе, севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман. Температура воздуха на севере, северо-западе, в центре страны в ночные часы ожидаются в пределах 2-10 тепла, днем ожидается небольшое повышение до 10-20 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.