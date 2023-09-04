РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:27, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Снег и похолодание ожидаются в Казахстане

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 5 - 7 сентября 2023 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

    «В ближайшие дни на большей части республики сохраняется дождливая, прохладная погода с грозами и порывистым ветром. На севере, востоке и юго-востоке страны временами ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока Казахстана пройдут осадки, 5 сентября временами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. На северо-западе, севере, востоке и в центре страны в ночные и утренние часы прогнозируется туман. Температура воздуха на севере, северо-западе, в центре страны в ночные часы ожидаются в пределах 2-10 тепла, днем ожидается небольшое повышение до 10-20 тепла», - говорится в прогнозе синоптиков.


    Теги:
    Казгидромет Погода Главная для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:55
    «Барыс» проиграл второй подряд матч в КХЛ
    Сегодня, 18:33
    Визит Президента в США, победы в спорте, смерть школьника - обзор недели в РК
    Сегодня, 18:17
    МВД Казахстана задержаны 283 беглых преступника
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!