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    16:34, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Снег и похолодание ожидается в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ожидается неустойчивый характер погоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По прогнозу синоптиков в ближайшие дни в южной столице ожидается понижение температуры воздуха.

    «26 ноября в Алматы облачно, утром и днем - осадки в виде дождя и снега. Ветер северо-западный 2-7, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 тепла, днем с дальнейшим понижением. 27 ноября переменная облачность, ночью снег, гололед. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 1-3 мороза. 28 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 1-3 тепла»,- проинформировали в «Казгидромет».

    Ранее сообщалось, что в конце ноября в ряде регионов Казахстана ожидается похолодание с вероятностью осадков. Атмосферные процессы будут быстро сменять другие: за циклоном, принесшим осадки, порывистый ветер и довольно комфортная температура воздуха.

    Теги:
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