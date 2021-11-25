Снег и похолодание ожидается в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ожидается неустойчивый характер погоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По прогнозу синоптиков в ближайшие дни в южной столице ожидается понижение температуры воздуха.

«26 ноября в Алматы облачно, утром и днем - осадки в виде дождя и снега. Ветер северо-западный 2-7, порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2 тепла, днем с дальнейшим понижением. 27 ноября переменная облачность, ночью снег, гололед. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10, днем 1-3 мороза. 28 ноября переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 1-3 тепла»,- проинформировали в «Казгидромет».

Ранее сообщалось, что в конце ноября в ряде регионов Казахстана ожидается похолодание с вероятностью осадков. Атмосферные процессы будут быстро сменять другие: за циклоном, принесшим осадки, порывистый ветер и довольно комфортная температура воздуха.