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Снег и низовая метель ожидаются на большей части Казахстана

23 Декабря 2022, 00:29
Снег и низовая метель ожидаются на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 23 декабря на большей части Казахстана сохраняется снег с низовой метелью. Лишь на северо-западе, юго-западе, в центре страны ожидается погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«С глубокой ложбиной атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК сохраняется снег с низовой метелью, ночью в горных районах востока ожидается сильный снег. Лишь на северо-западе, юго-западе, в центре страны под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. На северо-западе, юге, юго-востоке республики ожидается туман, на западе, юго-востоке – гололед, на севере, западе, юге Казахстана – усиление ветра, с метелью», - говорится в сообщении синоптиков.


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